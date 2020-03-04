«Хочу помогать родной школе»: как работает программа «Сельский тренер» в Башкирии

Важное нововведение в Башкирии – это внедрение программы «Сельский тренер». Ее участники – наставники – получат по 600 тысяч рублей. По контракту специалист должен будет отработать в селе не менее 5 лет.
Эта мера позволит привлечь в районы кадры и дать возможность деревенским школьникам полноценно заниматься спортом. Башкортостан – первый регион в России, который введёт такую практику. Сейчас муниципалитеты готовят заявки, которые рассмотрит комиссия. В числе тех, кто претендует на выплату, тренеры из Бирска. С ними познакомился корреспондент телеканала БСТ.
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Правильно тягать гирю Радомир Минибаев может научить кого угодно. В этом спорте тренер больше 20 лет. Свой путь начинал в Караидельском районе. В 2003 переехал в Бирск. К большим городам не стремился, здесь ему спокойнее и комфортнее, признается специалист. В таких условиях он воспитал 17 мастеров спорта и 5 десятков кандидатов. А когда начинал готовить выдающихся гиревиков, не было даже инвентаря. Обращался к знакомым и местным, приносил из дома.
Бирская школа стрельбы из лука – одна из сильнейших в республике и стране. Здесь воспитали не одного чемпиона мира и Европы, многие стали мастерами спорта международного класса. Ольга Королева – одна из них. Тренер начинала свой путь в 1990 году. Достигла звания мастера спорта международного класса и сейчас вот уже 9 лет воспитывает чемпионов в родном районе.
Программа «Сельский тренер» была запущена по инициативе Радия Хабирова. В 2020 году премию в размере 600 тысяч рублей должны получить 100 специалистов. Сейчас муниципалитеты готовят заявки, специальная комиссия рассмотрит кандидатуры.
Программа «Сельский тренер» должна помочь развитию детского спорта. Важно, чтобы на местах были заинтересованные наставники.