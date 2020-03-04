«Хочу помогать родной школе»: как работает программа «Сельский тренер» в Башкирии

Важное нововведение в Башкирии – это внедрение программы «Сельский тренер». Ее участники – наставники – получат по 600 тысяч рублей. По контракту специалист должен будет отработать в селе не менее 5 лет.

Эта мера позволит привлечь в районы кадры и дать возможность деревенским школьникам полноценно заниматься спортом. Башкортостан – первый регион в России, который введёт такую практику. Сейчас муниципалитеты готовят заявки, которые рассмотрит комиссия. В числе тех, кто претендует на выплату, тренеры из Бирска. С ними познакомился корреспондент телеканала БСТ.

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Правильно тягать гирю Радомир Минибаев может научить кого угодно.  В этом спорте тренер больше 20 лет. Свой путь начинал в Караидельском районе. В 2003 переехал в Бирск. К большим городам не стремился, здесь ему спокойнее и комфортнее, признается специалист. В таких условиях он воспитал 17 мастеров спорта и 5 десятков кандидатов. А когда начинал готовить выдающихся гиревиков, не было даже инвентаря. Обращался к знакомым и местным, приносил из дома.

Самородков везде много, просто заниматься надо. Тяжело иногда бывает, но есть и способные ребята.

Радомир Минибаев, тренер по гиревому спорту /г. Бирск/

Бирская школа стрельбы из лука – одна из сильнейших в республике и стране. Здесь воспитали не одного чемпиона мира и Европы, многие стали мастерами спорта международного класса. Ольга Королева – одна из них. Тренер начинала свой путь в 1990 году. Достигла звания мастера спорта международного класса и сейчас вот уже 9 лет воспитывает чемпионов в родном районе.

Хочу помогать родной школе, это мой родной город. В данный момент спортсмены стремятся, даже с последних соревнований мой спортсмен выполним кандидата.

Ольга Королева, тренер по стрельбе из лука /г. Бирск/

Программа «Сельский тренер» была запущена по инициативе Радия Хабирова. В 2020 году премию в размере 600 тысяч рублей должны получить 100 специалистов. Сейчас муниципалитеты готовят заявки, специальная комиссия рассмотрит кандидатуры.

Главным критерием было то, чтобы тренер отработал 5 лет. Эти люди имеют огромное желание поднимать спорт в нашем районе.

Азат Гильманов, главный специалист отдела по социальным вопросам молодежной политики и спорта администрации Бирского района

Программа «Сельский тренер» должна помочь развитию детского спорта. Важно, чтобы на местах были заинтересованные  наставники.