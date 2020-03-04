Стало известно, сколько школ и детских садов не хватает в Уфе

4 марта прошло заседание в городском Совете, на котором обсуждались важные социальные вопросы. Ульфат Мустафин поделился, что столица нуждается в новых социальных объектах. Глава республики Радий Хабиров предложил пути решения данной проблемы.
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Мэр Уфы рассказал, что городу не хватает 37 школ и 38 детских садов, к тому же 23 школы нуждаются в реконструкции. Количество социальных объектов, которых не хватает Уфе, повергло в шок Главу республики, который отметил, что для возведения только одной школы нужно около миллиарда рублей. Радий Хабиров отметил, что для бюджета республики такие постройки большая нагрузка, поэтому предложил другое решение проблемы.
Глава республики предложил выстраивать доверительные отношения со строителями, которые в будущем могут вкладываться в социальную сферу. Стоит отметить, что уже разрабатывается план постройки 14 образовательных объекта. Также начинается возведение дворца борьбы, волейбольной арены и планируется строительство Дома музыки.
Фото: Интернет.