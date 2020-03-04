Стало известно, сколько школ и детских садов не хватает в Уфе

Мэр Уфы рассказал, что городу не хватает 37 школ и 38 детских садов, к тому же 23 школы нуждаются в реконструкции. Количество социальных объектов, которых не хватает Уфе, повергло в шок Главу республики, который отметил, что для возведения только одной школы нужно около миллиарда рублей. Радий Хабиров отметил, что для бюджета республики такие постройки большая нагрузка, поэтому предложил другое решение проблемы.