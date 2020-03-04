Жительница Башкирии ограбила пенсионерку

Жительница Нуримановского района Башкирии ограбила пенсионерку. Злоумышленница выхватила деньги из ее рук и убежала. Подробности произошедшего рассказали в пресс-службе МВД Башкирии.

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Вскоре полицейские задержали подозреваемую. Ею оказалась 41-летняя женщина. Оказалось, что ранее она уже было судима.

В содеянном женщина призналась. При себе она имела только одну тысячу из четырех украденных. Остальные деньги были потрачены на личные нужды.

Женщины распивали спиртные напитки в доме потерпевшей. После застолья гостья собралась уходить, но перед этим попросила у хозяйки одолжить ей 100 рублей. Жертва вытащила из кармана деньги, а злоумышленница вырвала у нее из рук всю сумму и убежала.

пресс-служба МВД Башкирии

По факту грабежа правоохранители возбудили уголовное дело. Обстоятельства инцидента выясняются.

Фото: Интернет.