Жительница Башкирии ограбила пенсионерку

Женщины распивали спиртные напитки в доме потерпевшей. После застолья гостья собралась уходить, но перед этим попросила у хозяйки одолжить ей 100 рублей. Жертва вытащила из кармана деньги, а злоумышленница вырвала у нее из рук всю сумму и убежала.

пресс-служба МВД Башкирии