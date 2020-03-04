Жительница Башкирии ограбила пенсионерку

Жительница Нуримановского района Башкирии ограбила пенсионерку. Злоумышленница выхватила деньги из ее рук и убежала. Подробности произошедшего рассказали в пресс-службе МВД Башкирии.
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Вскоре полицейские задержали подозреваемую. Ею оказалась 41-летняя женщина. Оказалось, что ранее она уже было судима.
В содеянном женщина призналась. При себе она имела только одну тысячу из четырех украденных. Остальные деньги были потрачены на личные нужды.
По факту грабежа правоохранители возбудили уголовное дело. Обстоятельства инцидента выясняются.
Фото: Интернет.