В Башкирии охранная фирма больше года не платит сотрудникам зарплату

Сотни обманутых людей и миллионные долги. Одна из крупнейших охранных организаций республики не платит работникам больше года. Экс-охранники утверждают, что их начальство использует мошеннические схемы, а руководство предприятия в свою очередь обвиняет третьих лиц.

Всех этих людей объединяет одно – отсутствия средств к существованию. Но так было не всегда. Несколько месяцев назад они все трудились на охранную организацию с гордым названием «Гвардия». Правда, неофициально.

Головной офис организации находится в Уфе, но филиалы по всей республике. В Дюртюлях обманутых охранников набралось почти 40 человек. Люди работали бесплатно по полгода.

Похожая история произошла и в Уфе летом прошлого года. Обманутые работники вышли с плакатами, требовали выплат, но акция успехом не увенчалась. И если какое-то время здесь кипела жизнь, то сейчас офис, где располагалась «Гвардия», пустует.

Во время подготовки сюжета к эфиру нам удалось связаться с одним из руководителей фирмы. Сейчас он находится в другом регионе, но, по его словам, организация продолжает работу в штатном режиме. Что имеется задолженность, мужчина не отрицает, но прямой вины ЧОПа в ситуации он не видит. Якобы это заказчики не платят «Гвардии», коих аж более 50.

Очень много неплательщиков, мы готовим иски в Арбитражный суд. Да, задержки, к сожалению. Думаю, в течение 2-3 месяцев все задолженности закроются. Руслан Гимазов, заместитель директора частной охранной организации «Гвардия»