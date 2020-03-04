Председателем исполкома Всемирного курултая башкир избран Галим Якупов

В Уфе прошел внеочередной Всемирный курултай башкир, на котором избрали нового председателя исполкома. Отныне его возглавит Галим Якупов. Профессиональный журналист, который долгое время работал на руководящих позициях различных телеканалов, в том числе был руководителем телерадиокомпании «Башкортостан».

На новом посту он сменил Искандера Юлдашева, который теперь в качестве исполнительного директора будет трудиться в Федеральной национально-культурной автономии башкир России. По его словам, он и дальше будет работать в тесном сотрудничестве со Всемирным курултаем.

Работа связана с тем же, с населением. В основном это связано с защитой коллективных прав и законных интересов башкир на территории всей страны. Искандер Юлдашев, исполнительный директор Федеральной национально-культурной автономии башкир России

Задач много, на самом деле. Надо многое пересмотреть, внести. Прежде всего Курултаю в цифровой век не хватает диджитализации. Галим Якупов, председатель исполкома Всемирного курултая башкир

Частично обновился и состав исполкома Всемирного курултая башкир: в него вошли журналист Салават Хамидуллин, ученый Азат Бердин, музыкант Ринат Рамазанов. А также представители Самарской, Оренбургской, Челябинской и Свердловской областей. Подводя итоги за прошлый год, председатель президиума Эльвира Аиткулова поблагодарила представителей общественных организаций за активную работу в деле сохранения родного языка и культуры. Эту деятельность нужно продолжать и дальше, в том числе в других субъектах страны.

Кроме того, делегаты рассмотрели вопросы о внесении изменений в устав организации в связи с приведением его в соответствие с федеральным законодательством.