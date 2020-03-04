Председателем исполкома Всемирного курултая башкир избран Галим Якупов

В Уфе прошел внеочередной Всемирный курултай башкир, на котором избрали нового председателя исполкома. Отныне его возглавит Галим Якупов. Профессиональный журналист, который долгое время работал на руководящих позициях различных телеканалов, в том числе был руководителем телерадиокомпании «Башкортостан».

горячие новости

Главное
«Чтобы с чистым сердцем жить»: православные Башкирии отметили Прощеное воскресенье
ЖКХ
В Башкирии проверяют дома с завышенными платежками за отопление
Главное
В Башкирии впервые вручили ордена генерала Шаймуратова

На новом посту он сменил Искандера Юлдашева, который теперь в качестве исполнительного директора будет трудиться в Федеральной национально-культурной автономии башкир России. По его словам, он и дальше будет работать в тесном сотрудничестве со Всемирным курултаем.

Работа связана с тем же, с населением. В основном это связано с защитой коллективных прав и законных интересов башкир на территории всей страны.

Искандер Юлдашев, исполнительный директор Федеральной национально-культурной автономии башкир России

Задач много, на самом деле. Надо многое пересмотреть, внести. Прежде всего Курултаю в цифровой век не хватает диджитализации.

Галим Якупов, председатель исполкома Всемирного курултая башкир

Частично обновился и состав исполкома Всемирного курултая башкир:  в него  вошли журналист Салават Хамидуллин, ученый Азат Бердин, музыкант Ринат Рамазанов. А также представители Самарской, Оренбургской, Челябинской и Свердловской областей. Подводя итоги за прошлый год, председатель президиума Эльвира Аиткулова поблагодарила представителей общественных организаций за активную работу в деле сохранения родного языка и культуры. Эту деятельность нужно продолжать и дальше, в том числе в других субъектах страны.

Кроме того, делегаты рассмотрели вопросы о внесении изменений в устав организации в связи с приведением его  в соответствие с федеральным законодательством.

По этим изменениям мы конкретизировали положение по совету старейшин – то, чего у нас не было. И сегодня федеральные законодатели требуют, чтобы в уставе содержалась сама эмблема организации. Она существует у нас давно, достаточно узнаваема, но описания не было. Все существующие юридические пробелы, надеюсь, мы заполнили. 

Эльвира Аиткулова, председатель президиума Всемирного курултая башкир