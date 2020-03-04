В Башкирии появится новая денежная соцпомощь

В Башкортостане готовятся ввести новый вид социальной помощи – средства на покупку предметов первой необходимости. Малоимущие смогут получить деньги, к примеру, на приобретение мебели, стройматериалов или техники. Постановление находится на рассмотрении в правительстве республики.
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Ремонт в своем доме она делает по мере наличия финансов, т.е. нечасто. Чтобы привести в порядок эту хижину, по-другому не назовешь, нужны деньги. А многодетная мать с тремя детьми пока живет на пособия. Их едва хватает, чтобы прокормить семью. Как малоимущую, женщину регулярно навещают социальные службы. Правда, оказать они могут разве что консультационную помощь. А вот выделить деньги на тот же ремонт – никак, в бюджете средств на такие цели не предусмотрено. Однако это пока. Сейчас в региональном правительстве готовится новое постановление, по которому малоимущие смогут за казенный счет купить мебель, технику или стройматериалы.
Адресная помощь предоставляется на основе социального контракта – договора, по которому люди получают от государства средства, необходимые на определенные нужды. Татьяна Ерофеева, например, сможет потратить их на утепление своего дома либо подготовку детей к школе.
Правда, за потраченные средства придется отчитаться. Деньги на конкретные цели планируется выплачивать семье в течение нескольких месяцев.
Технология оказания помощи через социальный контракт практикуется с 2014 года. Правда, прежде деньги можно было получить, например, на открытие собственного дела. Сейчас законодатели решили расширить перечень. В том числе и на лечение от алкогольной зависимости. По текущим подсчетам, в Башкортостане социальным контрактом планируется охватить порядка 4,5 тысяч семей.