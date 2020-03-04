В Башкирии появится новая денежная соцпомощь

Ремонт в своем доме она делает по мере наличия финансов, т.е. нечасто. Чтобы привести в порядок эту хижину, по-другому не назовешь, нужны деньги. А многодетная мать с тремя детьми пока живет на пособия. Их едва хватает, чтобы прокормить семью. Как малоимущую, женщину регулярно навещают социальные службы. Правда, оказать они могут разве что консультационную помощь. А вот выделить деньги на тот же ремонт – никак, в бюджете средств на такие цели не предусмотрено. Однако это пока. Сейчас в региональном правительстве готовится новое постановление, по которому малоимущие смогут за казенный счет купить мебель, технику или стройматериалы.