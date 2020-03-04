В Башкирии 50 женщин получили медаль «Материнская слава»

50 женщин республики сегодня получили медаль «Материнская слава». Награды им вручал Радий Хабиров в преддверии Международного женского дня. Глава региона поздравил гостей с наступающим праздником и отметил, что Башкортостан занимает первое место в Приволжском федеральном округе по количеству многодетных семей, а их в республике порядка 50 тысяч.

На улице видите, с каждым днем все больше солнца, настроение улучшается. Я прежде всего желаю вам: будьте здоровы, счастливы, мир вашим домам и растите замечательных наших детей, будущее Башкортостана. Спасибо вам большое!

В числе награждённых – учителя, медсёстры, воспитатели, повара и домохозяйки. В общем сложности в их семьях воспитывается 251 ребёнок, т.е. в среднем по 5 на каждую из героинь. По словам Радия Хабирова, государство со своей стороны будет и дальше благоустраивать сёла и города, строить в них новые школы и детские сады, больницы и поликлиники, чтобы дети получали качественное образование, росли здоровыми и нашли себя в мире профессий.