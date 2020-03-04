В Башкирии 50 женщин получили медаль «Материнская слава»

50 женщин республики сегодня получили медаль «Материнская слава». Награды им вручал Радий Хабиров в преддверии Международного женского дня. Глава региона поздравил гостей с наступающим праздником и отметил, что Башкортостан занимает первое место в Приволжском федеральном округе по количеству многодетных семей, а их в республике порядка 50 тысяч.

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На улице видите, с каждым днем все больше солнца, настроение улучшается. Я прежде всего желаю вам: будьте здоровы, счастливы, мир вашим домам и растите замечательных наших детей, будущее Башкортостана. Спасибо вам большое!

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

В числе награждённых – учителя, медсёстры, воспитатели, повара и домохозяйки. В общем сложности в их семьях воспитывается 251 ребёнок, т.е. в среднем по 5 на каждую из героинь. По словам Радия Хабирова, государство со своей стороны будет и дальше благоустраивать сёла и города, строить в них новые школы и детские сады, больницы и поликлиники, чтобы  дети получали качественное образование, росли здоровыми и нашли себя в мире профессий.

У меня пятеро детей, им от 25 до 2 лет. Дети разновозрастные, к рождению каждого мы подходили осмысленно, поэтому в нашей жизни они появились не просто так. Мы их очень любим, стараемся воспитывать хорошими людьми.

Эльвира Зарипова, учитель английского языка школы №7 /г. Нефтекамск/

Я росла одна, была одна в семье. Я считала, что это грустно. А когда в семье много детей, это всегда лучше для семьи.

Алия Зиганшина, заместитель директора по общим вопросам / г. Уфа/