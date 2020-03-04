«Пулемёт раскалился докрасна»: ветеран войны из Башкирии рассказал об освобождении Кореи

Получил медаль от Ким Ир Сена «За освобождение Кореи». Фронтовик из села Старосубхангулово Бурзянского района Абдулла Вагапов после победы в Великой Отечественной продолжил воевать на Корейском полуострове, где с однополчанами помогал местным жителям сражаться с японцами. В силу возраста фронтовые годы ветеран помнит уже обрывками.

Абдулла Нугуманович всегда рад гостям. Любит, сидя на диване, рассказывать о своей жизни. Вот и нам поведал историю, слушая которую, невозможно как перебить фронтовика, так и поверить в то, что эти страшные события произошли на самом деле. Проводив отца на войну в составе 112-й Башкирской кавалерийской дивизии, стал дожидаться своего совершеннолетия, чтобы тоже добровольцем уйти на фронт.

7 ноября 1943 года мы отправились на фронт. Ровными рядами из Старосубхангулово выдвинулись 42 человека. Я до сих пор помню, как тогда шёл снег. И скрип саней, которые везли нас всё дальше и дальше от родного дома. Обратно вернулись немногие, кого в тот день вместе со мной призвали в ряды Красной Армии. Абдулла Вагапов, ветеран Великой Отечественной войны

Так получилось, что Родину отец и сын защищали в десятках тысяч километров друг от друга. Нугуман Вагапович бил немцев в Европе, Абдулла по распределению попал в воинскую часть в Приморском крае. После Дня Победы освобождал Корею от японцев в составе пулеметного батальона первого Дальневосточного фронта.

А в 1945 году нас отправили освобождать Корею от японских захватчиков. Помню один из боёв, который произошёл на небольшой сопке. С одной стороны располагались наши бойцы, с другой стороны горы – японцы. Нас разделяла только колючая проволока, приходилось говорить шёпотом, потому что враг был рядом. Запрещали даже курить. Когда началась перестрелка, мой станковый пулемет раскалился докрасна. А когда всё стихло, многих моих однополчан уже не было в живых. Абдулла Вагапов, ветеран Великой Отечественной войны

Во время освобождения Кореи погибли более 12 тысяч советских солдат. Абдулла Вагапов и сам несколько раз находился на волосок от смерти. Вражеские снаряды разрывались в паре метров от его дзота.

Чтобы враг не смог атаковать нас с Японского моря, наши дзоты расположились на побережье. Внутри было тесно и неудобно, но мы терпели. Сами дзоты располагались таким образом, чтобы между ними невозможно было даже проползти незамеченным. Орудия перекрывали весь периметр. Абдулла Вагапов, ветеран Великой Отечественной войны