«Пулемёт раскалился докрасна»: ветеран войны из Башкирии рассказал об освобождении Кореи

Получил медаль от Ким Ир Сена «За освобождение Кореи». Фронтовик из села Старосубхангулово Бурзянского района Абдулла Вагапов после победы в Великой Отечественной продолжил воевать на Корейском полуострове, где с однополчанами помогал местным жителям сражаться с японцами. В силу возраста фронтовые годы ветеран помнит уже обрывками.
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Абдулла Нугуманович всегда рад гостям. Любит, сидя на диване, рассказывать о своей жизни. Вот и нам поведал историю, слушая которую, невозможно как перебить фронтовика, так и поверить в то, что эти страшные события произошли на самом деле. Проводив отца на войну в составе 112-й Башкирской кавалерийской дивизии, стал дожидаться своего совершеннолетия, чтобы тоже добровольцем уйти на фронт.
Так получилось, что Родину отец и сын защищали в десятках тысяч километров друг от друга. Нугуман Вагапович бил немцев в Европе, Абдулла по распределению попал в воинскую часть в Приморском крае. После Дня Победы освобождал Корею от японцев в составе пулеметного батальона первого Дальневосточного фронта.
Во время освобождения Кореи погибли более 12 тысяч советских солдат. Абдулла Вагапов и сам несколько раз находился на волосок от смерти. Вражеские снаряды разрывались в паре метров от его дзота.
О боевом пути отца и сына говорят медали и награды. Обоим посчастливилось вернуться домой живыми. Абдулла Нугуманович сейчас один из двух ветеранов, оставшихся в Бурзянском районе. По мере возможности старается принимать участие в общественной жизни малой родины. Особенно радуется встрече с детьми и школьниками: значит, было за кого умирать и стоило жить.