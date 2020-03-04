Телеканал «Тамыр» наградил юных героев

Премию – юным героям. Телеканал «Тамыр» во второй раз чествовал детей и подростков, проявивших мужество и активную гражданскую позицию. В семи номинациях кубок «Бирешмэ!», что в переводе означает «не сдавайся», на этот раз завоевали Инсаф Мигранов из Бижбулякского, Гульназ Бирганова и Гулия Искужина из Бурзянского, Фанзиль Гайнетдинов из Мечетлинского, Гульсясак Шарипова из Хайбуллинского районов, а также Ляйсан Хамитова из Ишимбая и Рената Хамитова из Уфы.