Уфимская «Агидель» готовится к финальным матчам ЖХЛ

Уфимская «Агидель» – уже чемпион России по хоккею, но впереди предстоит борьба за победу в Женской лиге. В финале соперником команды Дениса Афиногенова станет китайский коллектив «Кунльлунь Ред Стар Ванке Рейз». Из-за эпидемии коронавируса клуб из Поднебесной не сможет сыграть финальные матчи дома.
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Для уфимской «Агидели» финал в этом году станет третьим подряд. Команда Дениса Афиногенова уверенно прошла по регулярному чемпионату, заняв первое место в таблице. В полуфинале плей-офф коллектив встречался с красноярской «Бирюсой» и выиграл два матча с общим счетом 7:1.
Сейчас коллектив Дениса Афиногенова в хорошем настроении и что самое главное – в отличной форме. «Агидель» в преддверии старта финала работает над большинством и быстрыми контр-атаками. Мотивации у девочек хватает.
Несмотря на то, что уфимки – действующие чемпионки, специалисты считают фаворитами китайский коллектив. Не смущает даже то, что все матчи пройдут, по сути, в гостях для дебютанток чемпионата. Соперницы уфимок концовку регулярки и полуфинал плей-офф проводили на выезде, а решающие игры решили провести в столице Башкортостана. Местом проведения станет малая площадка «Уфа-Арены».
Лед в соответствующий вид соперники привести смогли, но болельщиков привезти вряд ли смогут. Поэтому все любители красивого хоккея могут прийти поддержать «Агидель». Тем более девушки уже сейчас стали чемпионками России, ведь в финале им будет противостоять иностранная команда. 7 и 8 марта матчи пройдут во Дворце спорта. Начало в 13:00 и в воскресенье в 12:30. Вход свободный.