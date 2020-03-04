Уфимская «Агидель» готовится к финальным матчам ЖХЛ

Уфимская «Агидель» – уже чемпион России по хоккею, но впереди предстоит борьба за победу в Женской лиге. В финале соперником команды Дениса Афиногенова станет китайский коллектив «Кунльлунь Ред Стар Ванке Рейз». Из-за эпидемии коронавируса клуб из Поднебесной не сможет сыграть финальные матчи дома.

Для уфимской «Агидели» финал в этом году станет третьим подряд. Команда Дениса Афиногенова уверенно прошла по регулярному чемпионату, заняв первое место в таблице. В полуфинале плей-офф коллектив встречался с красноярской «Бирюсой» и выиграл два матча с общим счетом 7:1.

Несмотря на такой счет, нам просто не было. Это плей-офф, тут все непросто. Даже по прошлому году можно посмотреть, когда вели 3:0 и чуть не проиграли. Денис Афиногенов, старший тренер ЖХК «Агидель»

Сейчас коллектив Дениса Афиногенова в хорошем настроении и что самое главное – в отличной форме. «Агидель» в преддверии старта финала работает над большинством и быстрыми контр-атаками. Мотивации у девочек хватает.

Мы в хорошей форме, отличное настроение. Мотивация есть, с этим у нас никогда проблем не было. Анна Шибанова, защитник ЖХК «Агидель»

Несмотря на то, что уфимки – действующие чемпионки, специалисты считают фаворитами китайский коллектив. Не смущает даже то, что все матчи пройдут, по сути, в гостях для дебютанток чемпионата. Соперницы уфимок концовку регулярки и полуфинал плей-офф проводили на выезде, а решающие игры решили провести в столице Башкортостана. Местом проведения станет малая площадка «Уфа-Арены».

Для нас финал – большое событие. Поэтому решили устроить что-то типа домашней арены на чужбине. Николай Феоктистов, заместитель генерального менеджера «Куньлунь Ред Стар»