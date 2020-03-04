«Не надо в полицию»: в Уфе мальчик умолял водителя автобуса отвезти его домой

Жители Уфы 4 декабря стали свидетелями необычной картины. На Гостином дворе в автобус вошел маленький мальчик. Он слезно начал умолять водителя отвезти его домой.

Минувшим вечером в Уфе в автобус № 266, который направлялся в Сипайлово, зашел маленький мальчик. Он пояснил, что потерялся, после чего со слезами на глазах начал умолять отвезти его домой. Пассажиры сразу начали интересоваться, как так получилось, что ребенок оказался в центре города один.

Ребенок объяснил, что приехал сюда в гости к некому Жене. Потом настало время ехать домой. Каким-то неведомым образом его отправили домой без денег и родителей. Видео с места событий читатели прислали в редакцию bash.news.

Он начал умолять водителя отвезти его домой. Водитель, конечно, сразу сказал, что нужно обратиться в полицию, а мальчик говорит "не надо в полицию". Взрослые парни предложили мальчику позвонить родителям, он даже набрал номер, но трубку никто не взял. Павел П., житель Уфы, пассажир автобуса