Житель Башкирии избил бабушку до полусмерти из-за 600 рублей

31-летний Кушнаренковского района Башкирии жестоко избил 86-летнюю бабушку. После этого злоумышленник похитил у нее 600 рублей и скрылся. Об этом сообщили корреспонденты издания КП-Уфа.

Злоумышленник напал на несчастную во дворе ее дома. Он схватил пенсионерку за шею и начал наносить сильные удары по голове. Из дома бабушки преступник похитил 600 рублей.

Бабушка получила серьезные травмы. Медики диагностировали у нее сотрясение мозга и перелом берцовой кости.

В настоящее время ведется розыск нападавшего. Обстоятельства вопиющего случая устанавливаются.