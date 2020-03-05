В Уфе поиски 57-летнего мужчины закончились трагедией

Волонтёры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт Башкортостан» оповестили о трагическом событии. Поиски 57-летнего Рузила Телякова завершились. Волонтёры рассказали о судьбе уфимца.

горячие новости

Главное
«Чтобы с чистым сердцем жить»: православные Башкирии отметили Прощеное воскресенье
ЖКХ
В Башкирии проверяют дома с завышенными платежками за отопление
Главное
В Башкирии впервые вручили ордена генерала Шаймуратова

Мужчина пропал ещё в середине февраля. Последний раз его видели 15 февраля. После этого долгое время местонахождение уфимца было неизвестно.

Волонтёры сообщили страшную новость — Рузил был найден мёртвым. Обстоятельства смерти мужчины не уточняются. Представители «Лиза Алерт» приносят свои соболезнования родным и близким Рузила.  