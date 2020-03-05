В Уфе поиски 57-летнего мужчины закончились трагедией

Волонтёры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт Башкортостан» оповестили о трагическом событии. Поиски 57-летнего Рузила Телякова завершились. Волонтёры рассказали о судьбе уфимца.
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Мужчина пропал ещё в середине февраля. Последний раз его видели 15 февраля. После этого долгое время местонахождение уфимца было неизвестно.
Волонтёры сообщили страшную новость — Рузил был найден мёртвым. Обстоятельства смерти мужчины не уточняются. Представители «Лиза Алерт» приносят свои соболезнования родным и близким Рузила.