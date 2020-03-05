Уроженцы Башкирии устроили перестрелку в торговом центре Татарстана

Двое жителей Башкирии устроили настоящую перестрелку в городе Нижнекамск. Об этом сообщило МВД по Татарстану. Сообщается, что дебоширы были задержаны на месте происшествия.

1 марта 23-летний и 37-летний уроженцы Башкирии около пяти часов вечера выпивали вместе. После они направились в местный торговый центр, где начали стрелять в потолок магазина. Сотрудники торгового центра быстро оповестили службу спасения, а охранникам удалось скрутить мужчин.

У дебоширов изъяли пневматический пистолет и газовый баллончик для него. Хулиганов задержали и взяли подписку о невыезде. Было возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство».