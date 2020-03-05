Жительница Башкирии, пойманная на воровстве 12 раз, снова совершила кражу

38-летняя жительница города Стерлитамак была поймана на воровстве. Знакомый женщины пожаловался, что злоумышленница похитила его телефон. Сотрудникам правоохранительных органов не составило труда найти воровку.

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По версии следствия, друзья выпивали в квартире малознакомого товарища. В разгар попойки женщина решила украсть телефон одного из гостей, а потом поспешила скрыться. Украденный телефон мошенница продала, а деньги потратила на себя.

Полиция быстро нашла преступницу и заключила под стражу. Выяснилось, что женщина уже была 12 раз судима за воровство, последний раз месяц назад. По делу о повторном воровстве возбуждено уголовное дело, которое предусматривает наказание в виде тюремного заключения на три года.

Фото: Интернет. 