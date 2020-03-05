В Башкирии на реконструкцию пруда было выделено 85 миллионов рублей

Пруд в городе Белебей ждёт большое обновление. Радий Хабиров рассказал о планах по благоустройству территории в парке «Поющие родники». Строительные работы уже начались.

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Глава республики поделился, что пруд в Белебее очень приглянулся ему. На благоустройство территории удалось получить 85 миллионов рублей из федерального бюджета. Часть финансирования будет получено непосредственно из района.

Когда я был в Белебее в прошлый раз, мне очень понравился этот городской пруд в парке «Поющие родники». Предложил главе района заняться его благоустройством. Все удалось, мы получили 85 млн руб. федеральных денег. 

Радий Хабиров, Глава Башкирии

Проект благоустройства подразумевает сохранение уникальных особенностей водоема. Местные жители рассказывают, что парк любим многими жителями города, там часто гуляют семьями. Благоустройство данной территории принесет ещё больше положительных эмоция жителям Белебея.   

Фото: khabirovradii