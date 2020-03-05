В Башкирии на реконструкцию пруда было выделено 85 миллионов рублей

Когда я был в Белебее в прошлый раз, мне очень понравился этот городской пруд в парке «Поющие родники». Предложил главе района заняться его благоустройством. Все удалось, мы получили 85 млн руб. федеральных денег.

Радий Хабиров, Глава Башкирии