В Уфе прапорщик Росгвардии пишет портреты и пейзажи

В Уфе прапорщик Альберт Галеев пишет портреты и пейзажи. Как рассказали в управлении Росгвардии по РБ, военнослужащий не равнодушен к живописи с детства, тогда он рисовал целыми днями. В школьные и студенческие годы Альберт принимал участие в конкурсах, а некоторые образовательные учреждения проводили даже выставки с его работами.

Среди жанров в живописи Альберт Галеев выделяет два особо любимых – портрет и пейзаж. А одной из лучших работ прапорщика считается портрет генерала от инфантерии Ефграфа Комаровского. Свои полотна Альберт расписывает карандашами, акварелью и масляной краской.

Также прапорщик расписал стены в подъездах служебных домов Росгрвардии. А по решению командира, прапорщик украсил стены в музее истории отряда спецназа Росгвардии, в том числе батальными сценами. Недавно Альберт освоил еще и аэрографию.