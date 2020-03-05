Уфимка незаконно обогатила себя на миллион рублей

31-летняя жительница Уфы подозревается в мошенничестве в особо крупном размере. Женщина работала финансовым специалистом в крупной фирме, что позволило ей незаконно присваивать чужие деньги. Мошенница похитила у своей же фирмы около миллиона рублей.

У сотрудницы фирмы был доступ к электронной подписи директора. Женщина воспользовалась этим и начисляла себе двойную зарплату. Мошеннический ход ей удалось совершать на протяжении трёх лет.

Свою вину женщина полностью признаёт. Также правонарушительница возместила нанесенный ущерб. Это может стать смягчающим обстоятельством в суде, который на данный момент рассматривает дело по существу.