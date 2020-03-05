В Уфе росгвардейцы за 10 минут нашли пропавшего мальчика

Накануне, 4 марта, вечером в полицейский участок обратилась местная жительница. Женщина рассказала, что её 7-летний сын пропал. За поиски пропавшего взялись сотрудники Росгвардии.

Обеспокоенная мама рассказала, что мальчик ушёл с друзьями гулять, а вечером не вернулся. Женщина в деталях описала внешность сына и одежду, в которой ребёнок ушёл из дома. Полиция попросила о помощи коллег — сотрудников Росгвардии.

Получив ориентировку, росгвардейцы начали поиски мальчишки. И уже через 10 минут везли пропавшего ребёнка в полицейский участок, где его отдали маме. Женщина поблагодарила сотрудников правоохранительных органов за оперативное реагирование в критической ситуации.