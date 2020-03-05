Некоторые женщины в Башкирии смогут выйти на пенсию раньше

Некоторые жительницы Башкирии могут выйти на пенсию по старости уже в 50 лет. Это коснется многодетных женщин, которые родили и воспитали до 8-летнего возраста от пяти и более детей. В республике возможность выйти на пенсию пораньше уже обеспечена 52 женщинам.

Для того, чтобы получить такую льготу, у женщины за спиной должно быть не менее 15 лет общего стажа всех периодов трудовой деятельности. В него включаются также и период ухода за ребенком до 1,5 лет. В общей сложности этот период не должен превышать 6 лет.

Однако такую же льготу могут получить женщины с двумя и более детьми со страховым стажем 12 лет, проживающие в районах Крайнего Севера. Также выход на пенсию в 50 лет полагается одному из родителей или опекуну инвалида с детства. Если же у женщины трое детей, то она имеет право выйти на пенсию в 57 лет, если же детей четверо, то еще на год раньше.