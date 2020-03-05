В России может измениться система оплаты больничных и отпусков

С 2021 года оплачивать отпуска, больничные и декреты вместо работодателя будет Фонд социального страхования. Новый законопроект находится в процессе разработки и будет внесён в Госдуму в декабре этого года. Считается, что такая инициатива подарит работникам несколько преимуществ. Инициаторы отмечают, что работнику будет спокойнее получать деньги из кассы ФСС, чем от работодателя. Работодателю, как известно, эти деньги засчитываются в конце года, когда он оплачивает взносы в ФСС.