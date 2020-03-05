В России может измениться система оплаты больничных и отпусков

Страну ждут новые изменения. На этот раз они коснутся оплаты больничных, отпусков и декретов. План законопроекта разрабатывается Минтрудом РФ.
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С 2021 года оплачивать отпуска, больничные и декреты вместо работодателя будет Фонд социального страхования. Новый законопроект находится в процессе разработки и будет внесён в Госдуму в декабре этого года. Считается, что такая инициатива подарит работникам несколько преимуществ. Инициаторы отмечают, что работнику будет спокойнее получать деньги из кассы ФСС, чем от работодателя. Работодателю, как известно, эти деньги засчитываются в конце года, когда он оплачивает взносы в ФСС.
Также представители Госдумы привели ещё один пример, чтобы лучше понять плюсы нового законопроекта. Например, женщина, находящаяся в декрете, может не получить свои деньги из-за банкротства предприятия. Если эти деньги будет выплачивать ФСС, она получит их в любом случае, потому что не зависит от финансовых проблем своего работодателя.