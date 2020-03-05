Названа причина увеличения смертности в мире

Предполагаемая продолжительность жизни человека сокращается на 3 года. Причиной оказался грязный воздух. Он убивает людей больше, чем войны, малярия, ВИЧ и курение.
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Немецкие ученые заявили, что грязный воздух – главная причина смертности в мире. Из-за него средняя продолжительности человека сокращается на 3 года. Люди вдыхают токсичные, вредные вещества вместе с загрязнённым воздухом, что приводит к смерти. Продолжительность жизни человека в разных странах вычисляла специально подготовленная для этого компьютерная модель. Ошеломляющая информация: грязный воздух убивает людей чаще, чем войны, малярия, ВИЧ и курение.
Ученые также опубликовали карту смертности от грязного воздуха. На ней отчётливо видно, в каких странах воздух самый опасный. В зоне повышенного риска попала и Россия. Исследователи заявляют, что воздух в нашей грязнее, чем в США, Канаде и в Западной Европе.
Специалисты говорят, что эту проблему легко можно решить, ведь воздух загрязняет сам человек. Те же выхлопные газы, например, которые мы вдыхаем.
Курение сокращает жизнь человека на 2,2 года. ВИЧ – на 0,7. От малярии средняя продолжительность жизни уменьшается на 0,6 года, войны – на 0,3 года. Грязный воздух с 3 годами оказался абсолютным рекордом.