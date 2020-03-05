Названа причина увеличения смертности в мире

Предполагаемая продолжительность жизни человека сокращается на 3 года. Причиной оказался грязный воздух. Он убивает людей больше, чем войны, малярия, ВИЧ и курение.

Немецкие ученые заявили, что грязный воздух – главная причина смертности в мире. Из-за него средняя продолжительности человека сокращается на 3 года. Люди вдыхают токсичные, вредные вещества вместе с загрязнённым воздухом, что приводит к смерти. Продолжительность жизни человека в разных странах вычисляла специально подготовленная для этого компьютерная модель. Ошеломляющая информация: грязный воздух убивает людей чаще, чем войны, малярия, ВИЧ и курение.

Ученые также опубликовали карту смертности от грязного воздуха. На ней отчётливо видно, в каких странах воздух самый опасный. В зоне повышенного риска попала и Россия. Исследователи заявляют, что воздух в нашей грязнее, чем в США, Канаде и в Западной Европе.

Специалисты говорят, что эту проблему легко можно решить, ведь воздух загрязняет сам человек. Те же выхлопные газы, например, которые мы вдыхаем.