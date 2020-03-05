В России выявлен седьмой зараженный коронавирусом

Еще один, уже седьмой случай заражения коронавирусом выявлен в России. На этот раз больным оказался итальянец. В страну он приехал в последний день февраля.

О зараженном коронавирусом ТАСС сообщил сегодня. Также известно, что заболевание гражданина Италии протекает в легкой форме. Состояние больного удовлетворительно.

Таким образом, сегодня в России зафиксирован 7 случай заражения новым видом вируса. Первыми были граждане Китая в Тюмени и Чите, затем три человека в Казани. Предыдущий случай был отмечен у русского туриста из Италии на днях в Москве.