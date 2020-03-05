Жители Уфы снова жалуются на полчища крыс

В социальных сетях города распространилось шокирующее видео. Жильцу новостройки по улице Рехмукова удалось запечатлеть полчище крыс у мусорки. Видео появилось в новостных группах сегодня.

Гигантские крысы бегают у подъезда и совсем не боятся людей. Только на видео удалось запечатлеть не меньше пяти грызунов. Пользователи сети удивляются такой ситуации, ведь дом совсем новый.

Комментаторы отметили, что управляющая компания уже знает о ситуации. Несколько жильцов сообщили о проблеме сразу, как заметили неладное. Однако пока ситуация с крысами не поменялась.

Фото: Инетрнет.