В России распространяются фейковые предупреждения о коронавирусе

Специалисты в области информационной безопасности начали расследование по факту рассылок фейковых новостей о коронавирусе. Зарегистрировано огромное количество новостей о заражении москвичей, которое якобы скрывается. Специалисты советуют не доверять непроверенным источникам.

Специалистами было проанализировано большое количество новостей, постов в социальных сетях, голосовых сообщений. Наиболее активно распространяются такие новости через ВКонтакте, а также в различных группах в мессенджерах. В основном это женская аудитория: «группы мам», чаты при детских садах, школах, женские форумы. В голосовых сообщениях, постах, обращениях авторы рассказывают якобы о скрытом заражении москвичей. Зафиксировано уже 9,5 тысяч таких ложных новостей.