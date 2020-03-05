Какие подарки на 8 марта ждут женщины в России

Маркетологи провели исследование, какие подарки от мужчин ждёт прекрасная половина человечества в России. Участницы опроса могли выбрать несколько вариантов желанных подарков. Выяснилось, что в целом мужчины угадали предпочтения женщин.

Большинство участниц хотели бы получить на праздник ювелирные украшения. Далее по предпочтениям идут косметика и духи. И почти треть опрошенных хотели бы выбрать подарок сами в случае, если будет подарочный сертификат.