Какие подарки на 8 марта ждут женщины в России

Маркетологи провели исследование, какие подарки от мужчин ждёт прекрасная половина человечества в России. Участницы опроса могли выбрать несколько вариантов желанных подарков. Выяснилось, что в целом мужчины угадали предпочтения женщин.
горячие новости
Большинство участниц хотели бы получить на праздник ювелирные украшения. Далее по предпочтениям идут косметика и духи. И почти треть опрошенных хотели бы выбрать подарок сами в случае, если будет подарочный сертификат.
23 % женщин хотят получить путёвки, а 16 % мечтают о гаджетах. Примечательно, что мужчины почти угадали с подарками. Большая часть планирует обрадовать своих близких женщин парфюмом и косметикой. Затем идут презенты в виде украшений и подарочных сертификатов. 35 % российских мужчин планируют потратить на подарки до 3000 рублей. 24 % изъявили желание потратиться в пределах от 3000 до 5000 рублей.