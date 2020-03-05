В России запретили вывозить медицинские маски за границу

На три месяца будет запрещён вывоз из России некоторых противовирусных средств. Такое решение приняло правительство страны, чтобы избежать спекуляции медицинскими изделиями на фоне коронавируса. Всего в список входит около 20 наименований.

В некоторых аптеках в России замечен дефицит медицинских изделий. В основном это касается одноразовых масок. Однако известно, что это искусственный дефицит. Спекулянты пользуются вспышкой коронавируса и продают маски за рубежом. Поэтому до 1 июня 2020 года запрещено вывозить маски из России. Исключение составляет только гуманитарная помощь и личное использование.

В некоторых российских клиниках медики перешли на повязки из марки, которые шьют сами. По их словам, это экономит бюджет, потому что на одну смену требуется пять масок. Марлевые повязки медики дома стирают, гладят с обеих сторон, и пользуются ими на следующий день. Глава Минздрава Пензенской области отметил, что каждый вполне может сделать себе такую маску. Сложить марлю в семь слоёв, гладить её два раза в день, и копия аптечной маски готова. Такие маски делали на уроках труда дети в Советском союзе.