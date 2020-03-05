Народный артист Татарстана пожелал Элвину Грею «включить мозги»

Народный артист Татарстана и Башкирии Салават Фатхетдинов дал большое интервью «Реальному времени». Артист высказался о своей национальной самоидентификации, рассказал о творческом пути. Также народный артист вспомнил давний конфликт с молодым певцом Элвином Греем.
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Три года назад Радик Юльякшин (Элвин Грей) предложил народному артисту с многочисленными достижениями поменяться сценами, проверить, кто соберёт зал больше. Салават Фатхетдинов отметил, что поступок молодого артиста был неуважительный и грубый. Артист считает, что требовать уважения к себе, когда ты сам не уважаешь старших, неправильно.
Однако Салават Фатхетдинов заметил, что открытой конфронтации с молодым артистом не имеет. У каждого из них разный путь, своя творческая судьба и цели. Народный артист надеется, что Элвин Грей подрастёт, наберётся ума и спокойствия, а уже после сам сделает оценку своему поведению.
Фото: Интернет.