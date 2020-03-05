Народный артист Татарстана пожелал Элвину Грею «включить мозги»

Народный артист Татарстана и Башкирии Салават Фатхетдинов дал большое интервью «Реальному времени». Артист высказался о своей национальной самоидентификации, рассказал о творческом пути. Также народный артист вспомнил давний конфликт с молодым певцом Элвином Греем.

Три года назад Радик Юльякшин (Элвин Грей) предложил народному артисту с многочисленными достижениями поменяться сценами, проверить, кто соберёт зал больше. Салават Фатхетдинов отметил, что поступок молодого артиста был неуважительный и грубый. Артист считает, что требовать уважения к себе, когда ты сам не уважаешь старших, неправильно.

И пока мы не научимся уважать старших, молодые никакого уважения к себе не получат. Каков привет, таков ответ — ведь так в народе говорят. Надо все-таки уважать старших, потом себя. Салават Фатхетдинов, народный артист Башкирии и Татарстана

Однако Салават Фатхетдинов заметил, что открытой конфронтации с молодым артистом не имеет. У каждого из них разный путь, своя творческая судьба и цели. Народный артист надеется, что Элвин Грей подрастёт, наберётся ума и спокойствия, а уже после сам сделает оценку своему поведению.

Я просто ему желаю, чтобы он включил мозги, научился уважать и делать соответствующие оценки. Как можно, не уважая старших, бросать вызов? Это ведь просто детский лепет. Я думаю, он еще подрастет, поймет, подойдет. Я всегда готов любого принять, простить и помочь. Салават Фатхетдинов, народный артист Башкирии и Татарстана