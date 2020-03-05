Эксперты назвали риски перехода на самозанятость в Башкирии

За два месяца зарегистрировано почти 7,5 тысяч самозанятых в Башкирии. По словам УФНС новый налог на профессиональный доход набирает популярность. Также в республике некоторые ИП переходят в самозанятые.

Однако при переходе из индивидуального предпринимательство в самозанятность есть и свои риски. Мервы господдержки предприниимателей для последних уже не действуют. Они предназначены только для ИП и юрлиц, то есть самозанятые могут взять кредит исключительно в качестве физлиц.

Также отмечено, что многие из регистрирующихся – это те, кто давно хотел открыть какое-то свое дело, но опасался проверок и налогов. Статистика УФНС Башкирии показывает, что высокая активность замечена среди жителей республики в возрасте 20-40 лет. Наименьшую активность проявляют лица до 20 лет и старше 70.