ВКонтакте будет расшифровывать голосовые сообщения

ВКонтакте ранее порадовал своих пользователей новым дизайном. На этот раз в планах разработчиков научить популярную сеть преобразовывать голосовые сообщения в текст. Сейчас нововведение работает на базе сторонней технологии, но в будущем соцсеть заменит её собственной разработкой.

Функция пока тестируется разработчиками и доступна только участникам программы тестирования. Сама программа доступна только на платформе iPhone. В компании говорят, что нововведение понравится пользователям, которые не хотят или не могут прослушивать голосовые сообщения.