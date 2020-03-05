Журналисты БСТ получили награды Госсобрания Башкирии

Я очень рада получить такую юбилейную награду, вот именно в юбилей нашего Госсобрания. Мне посчастливилось наблюдать работу нашего Госсобрания, именно с первых дней его возникновения. Я еще помню подготовительный период, как принимали гимн Башкортостана.

Гульдария Юсупова, журналист службы новостей телеканала БСТ