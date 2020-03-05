Журналисты БСТ получили награды Госсобрания Башкирии

Сегодня состоялось награждение журналистов, участвовавших в конкурсе, посвященном 25-летию Госсобрания Республики Башкортостан. В общей сложности в шести номинациях было представлено 213 работ. Первое место по направлению «Телевидение» занял коллектив новостей телеканала БСТ.

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Награды представителям пишущей братии вручал спикер башкирского парламента. По словам Константина Толкачева, именно журналисты в современном мире своими материалами способствуют повышению правовой грамотности населения.

Необходимо чтобы журналистика была как раз тем путепроводом, благодаря которому нормы законов, которые мы принимаем, становились уже и вошли в практику индивидуальной жизнедеятельности каждого человека.

Константин Толкачев, председатель Государственного собрания Республики Башкортостан

Пригласили сегодня и тех, кто своими глазами наблюдал и одновременно рассказывал о том, как происходило образование и становление Госсобрания. Ветераны башкирской журналистики за преданность парламентской тематике получили памятные знаки, выпущенные к юбилею государственного собрания республики. 

Я очень рада получить такую юбилейную награду, вот именно в юбилей нашего Госсобрания. Мне посчастливилось наблюдать работу нашего Госсобрания, именно с первых дней его возникновения. Я еще помню подготовительный период, как принимали гимн Башкортостана.

Гульдария Юсупова, журналист службы новостей телеканала БСТ