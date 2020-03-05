Сироте из Башкирии помогли с жилищным вопросом на Первом канале

Резонансный случай сироты из Башкирии, которой не дают положенную квартиру, дошёл до Первого канала. Жилищную проблему женщины обсудили в рамках программы «Время покажет». Следственное управление Башкирии контролирует расследование дела.

Наталья Зырянова воспитывалась в детском доме, а после выпуска ей положена жилплощадь размером не менее 14 квадратных метров. Уфимский юрист Павел Деркач отмечает, что женщина не встала на учёт как нуждающаяся в жилье, и только через 17 лет обратилась в суд в восстановлением пропущенного срока. Наталью восстановили в очереди, а администрация города готова была предоставить обустроенную квартиру площадью 34 квадратных метра.

Наталья заявила, что такая жилплощадь ей не подходит — так как она родила двух детей, для семьи требуется двухкомнатная квартира. Женщина устроила одиночный пикет перед зданием Правительства, который привлек внимание общественности, и теперь возбуждено уголовное дело по причине халатного отношения чиновников. На данный момент Наталья с двумя детьми ютится в небольшом садовом домике.

После тщательной проверки дела Зырьянову восстановили в очереди, и квартиру семья получит летом 2020 года.