В Уфе пройдет международная выставка «АгроКомплекс»

Один из посетителей юбилейной агровыставки уедет на минитракторе. С 17 по 20 марта в Уфе состоятся международная выставка «АгроКомплекс» и Агропромышленный форум. Он соберет в столице Башкирии порядка 400 ведущих компаний России и зарубежных стран.

Впервые в Башкортостане будут представлены коллективные стенды Республики Калмыкия, Воронежской, Саратовской областей. Также впервые в «АгроКомплексе» участвуют компании Кабардино-Балкарии, Курганской и Рязанской областей, Казахстана. В рамках выставки традиционно пройдут конкурсы на лучшие образцы оборудования, техники, продуктов питания. В рамках форума состоятся круглые столы по развитию молочной отрасли, цифровых экосистем, технической модернизации отрасли и пленарное заседание, посвященное трендам в АПК.