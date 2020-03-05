В Уфе пройдет международная выставка «АгроКомплекс»

Один из посетителей юбилейной агровыставки уедет на минитракторе. С 17 по 20 марта в Уфе состоятся международная выставка «АгроКомплекс» и Агропромышленный форум. Он соберет в столице Башкирии порядка 400 ведущих компаний России и зарубежных стран.

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Впервые в Башкортостане будут представлены коллективные стенды Республики Калмыкия, Воронежской, Саратовской областей. Также впервые в «АгроКомплексе» участвуют компании Кабардино-Балкарии, Курганской и Рязанской областей, Казахстана. В рамках выставки традиционно пройдут конкурсы на лучшие образцы оборудования, техники, продуктов питания. В рамках форума состоятся круглые столы по развитию молочной отрасли, цифровых экосистем, технической модернизации отрасли и пленарное заседание, посвященное трендам в АПК.

Новое обсуждение, новые мысли, новые сигналы, особенно от крупных федеральных спикеров про глобальные тренды. Мы не живем сегодняшним днем, мы живем на 10 лет вперед.

Ильшат Фазрахманов, заместитель премьер-министра Правительства Республики Башкортостан - министр сельского хозяйства