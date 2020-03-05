В Башкирии школьников учат поведению в интернете

Безопасность в виртуальности. В школах республики проходят занятия о правильном поведении в Сети. Акция проходит еще в 10 регионах страны.
горячие новости
Проект месяц безопасного интернета реализуется на грант Президента Российской Федерации. Организаторы рассказывают школьникам, какие пароли сохранят соцсети от хакеров или мошенников. Дети, узнают, как не пойти на поводу у интернет-манипуляторов.
Учителям будут даны рекомендации, чтобы дальше применить знания на уроках. Организаторы также проведут тематический конкурс в номинациях «Рисунок» и «Видео». Победители получат специальные призы.