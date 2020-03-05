В Башкирии школьников учат поведению в интернете

Безопасность в виртуальности. В школах республики проходят занятия о правильном поведении в Сети. Акция проходит еще в 10 регионах страны. 

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Проект месяц безопасного интернета реализуется на грант Президента Российской Федерации. Организаторы рассказывают школьникам, какие  пароли сохранят соцсети от хакеров или мошенников. Дети, узнают, как не пойти на поводу у интернет-манипуляторов.

Учителям будут даны рекомендации, чтобы дальше применить знания на уроках. Организаторы также проведут тематический конкурс в номинациях «Рисунок» и «Видео». Победители получат специальные призы.