В Башкирии школьников учат поведению в интернете

Безопасность в виртуальности. В школах республики проходят занятия о правильном поведении в Сети. Акция проходит еще в 10 регионах страны.

Проект месяц безопасного интернета реализуется на грант Президента Российской Федерации. Организаторы рассказывают школьникам, какие пароли сохранят соцсети от хакеров или мошенников. Дети, узнают, как не пойти на поводу у интернет-манипуляторов.