В Башкирии сотрудник ГИБДД лишился погон за взятку

Следственный комитет Башкирии расследует дело о взяточничестве в Иглинском районе. 41-летний начальник отделения ГИБДД получил на руки большую сумму денег за предоставление некоторых услуг местному предпринимателю. Сотрудник ГИБДД был пойман с поличным и наказан.
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Следствие установило, что в августе и сентябре прошлого года начальник местного отделения ГИБДД условился с хозяином штрафстоянки о договоренности. Все автомобили, нарушившие правила, предприниматель попросил везти именно на его стоянку. За это мужчина денежно «вознаградил» правоохранителя, вручив 22 тысячи рублей.
Факт взяточничества был обнаружен сотрудниками собственной безопасности МВД. Начальника отделения ГИБДД задержали и возбудили уголовное дело. Мужчину уволили из органов внутренних дел.