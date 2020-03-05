В Башкирии сотрудник ГИБДД лишился погон за взятку

Следственный комитет Башкирии расследует дело о взяточничестве в Иглинском районе. 41-летний начальник отделения ГИБДД получил на руки большую сумму денег за предоставление некоторых услуг местному предпринимателю. Сотрудник ГИБДД был пойман с поличным и наказан.

Следствие установило, что в августе и сентябре прошлого года начальник местного отделения ГИБДД условился с хозяином штрафстоянки о договоренности. Все автомобили, нарушившие правила, предприниматель попросил везти именно на его стоянку. За это мужчина денежно «вознаградил» правоохранителя, вручив 22 тысячи рублей.