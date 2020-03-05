Радий Хабиров встретился с обманутыми дольщиками Октябрьского

Интересы дольщиков превыше всего. В ходе рабочей поездки в Октябрьский Глава Башкортостана встретился с инициативной группой жилого комплекса «Весна», позднее переименованного во «Времена года». Застройщик должен был сдать два многоквартирных дома в конце 2017 года, но новоселье в них до сих пор никто не справил.

При этом по сути та же самая компания возводит по соседству и готовится к сдаче других жилых объектов. По словам главы города Алексея Шмелёва, застройщик должен был реализовать комплексное развитие территории и создать необходимую инфраструктуру. Радий Хабиров поручил организовать совещание с участием всех заинтересованных сторон.