В роддомах Уфы начали выдавать свидетельства о рождении

В двух родильных домах Уфы начали выдавать свидетельства о рождении. Сразу при выписке документы теперь могут получить родители в 3-м роддоме столицы и в РКБ им. Куватова. Об этом на своей странице в «Инстаграме» сообщила вице-премьер регионального правительства Ленара Иванова.

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Сотрудники республиканского Минздрава теперь сами выезжают в отделы ЗАГСа с необходимыми документами, а ко дню выписки забирают их обратно. Прежде справки собирали новоиспеченные родители. В планах доработать систему таким образом, чтобы первый в жизни документ можно было получить в любом роддоме Башкирии.

Чтобы людям было удобнее, начали практику выдачи свидетельства о рождении ребёнка при выписке из роддома. Пока только два пилотных учреждения: 3-й роддом г. Уфы и роддом РКБ им. Куватова. Спасибо коллегам-медикам и коллегам из Госкомюстиции (ЗАГС). Двигаемся дальше!

Ленара Иванова, заместитель Премьер-министра Правительства Республики Башкортостан, министр семьи, труда и социальной защиты населения Республики Башкортостан