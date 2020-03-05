В роддомах Уфы начали выдавать свидетельства о рождении

В двух родильных домах Уфы начали выдавать свидетельства о рождении. Сразу при выписке документы теперь могут получить родители в 3-м роддоме столицы и в РКБ им. Куватова. Об этом на своей странице в «Инстаграме» сообщила вице-премьер регионального правительства Ленара Иванова.
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Сотрудники республиканского Минздрава теперь сами выезжают в отделы ЗАГСа с необходимыми документами, а ко дню выписки забирают их обратно. Прежде справки собирали новоиспеченные родители. В планах доработать систему таким образом, чтобы первый в жизни документ можно было получить в любом роддоме Башкирии.