В Башкирии женщина успела позвонить в полицию, убегая от мужа с ножом

В Салаватском районе произошла кровавая семейная драма. В полицейский участок позвонила взволнованная женщина и заявила, что её хотят убить. На несчастную напал собственный муж.

Драма развернулась возле придорожного кафе, у которого остановились супруги. В машине между возлюбленными произошёл конфликт, во время которого мужчина и достал нож, начал размахивать оружием, кричать и пригрозил жене убийством. Женщина успела добежать до кафе и позвонить в полицию.