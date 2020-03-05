В Башкирии женщина успела позвонить в полицию, убегая от мужа с ножом

В Салаватском районе произошла кровавая семейная драма. В полицейский участок позвонила взволнованная женщина и заявила, что её хотят убить. На несчастную напал собственный муж.
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Драма развернулась возле придорожного кафе, у которого остановились супруги. В машине между возлюбленными произошёл конфликт, во время которого мужчина и достал нож, начал размахивать оружием, кричать и пригрозил жене убийством. Женщина успела добежать до кафе и позвонить в полицию.
Издание «На земле Салавата» сообщает, что скандальные супруги — жители Челябинской области. По факту угрозы убийством было возбуждено уголовное дело. Следователи выясняют все обстоятельства случившегося.
Фото: Интернет.