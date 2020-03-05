В Уфе оштрафовали автобус, перевозивший голых танцующих девушек

На дорогах столицы Башкирии снова заметили «эротические» автобусы. Транспортное средство катает по городу девушек в купальниках, которые танцуют стриптиз. Сотрудники ГИБДД заинтересовались необычным автобусом.

Такие маршрутки с прозрачной дверью уже несколько лет курсируют по городу в качестве рекламной акции. Во время патрулирования маршрутку остановили сотрудники ГИБДД. В этот раз машину задержали на проспекте Октября.