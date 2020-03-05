В Уфе оштрафовали автобус, перевозивший голых танцующих девушек

На дорогах столицы Башкирии снова заметили «эротические» автобусы. Транспортное средство катает по городу девушек в купальниках, которые танцуют стриптиз. Сотрудники ГИБДД заинтересовались необычным автобусом.

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Такие маршрутки с прозрачной дверью уже несколько лет курсируют по городу в качестве рекламной акции. Во время патрулирования маршрутку остановили сотрудники ГИБДД. В этот раз машину задержали на проспекте Октября.

Полицейские сообщили, что в маршрутках такого типа недопустимо перевозить пассажиров стоя. Водителя автобуса привлекли к ответственности. За нарушение ПДД перевозчику выписали крупный штраф.

Фото: Соцсети. 