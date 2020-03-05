«Салават Юлаев» обыграл омский «Авангард» со счетом 6:3

«Салават Юлаев» вышел вперёд в 1/4 финала восточной конференции Кубка Гагарина. Уфимцы обыграли омский «Авангард» в первом домашнем матче серии – 6:3. Гости забросили две безответные шайбы в первом периоде.

Отличились Сергей Шумаков и Алексей Емелин. Юлаевцы отыгрались во втором игровом отрезке. Уменьшил разницу в счёте Александр Бурмистров. А второй раз заставил капитулировать Бобкова Пётр Хохряков. Вывел команду вперёд Сакари Маннинен. А потом дубль оформил Тему Хартикайнен. Омичи сократили разницу в счёте в большинстве. Но последние минуты сыграли без вратаря – в пустые ворота шайбу отправил Владимир Жарков.