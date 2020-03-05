Радий Хабиров поздравил первых рожениц обновленного скандально известного роддома

Первые малыши в обновлённом роддоме Белебея и реконструкция музыкального колледжа в Октябрьском. Радий Хабиров в ходе рабочей поездки по юго-западу республики посетил социальные объекты и рассказал жителям о мерах, которые примет правительство для укрепления экономики в этих муниципалитетах. Что обрадовало Главу Башкортостана и где ему пришлось сдерживать эмоции перед телекамерами?

Малышка Диана теперь в Белебее знаменитость. Второй ребенок Эльвиры Яфаевой родился первым в отреставрированном роддоме. Эти стены не слышали детского плача долгих 4 года.

Всё новое, после ремонта. Отношение персонала тоже хорошее. Поэтому жаловаться не на что. Оборудование новое. Поэтому и врачам, мне кажется, легче было, и за счет этого мне тоже было легче. Эльвира Яфаева, роженица

На ремонт здания и реконструкцию инженерных коммуникаций бюджет республики выделил 180 миллионов рублей, ещё 205 миллионов потратили на медицинское оборудование. Радий Хабиров поздравил молодых мам с пополнением в семье и пожелал им снова вернуться сюда рожать. Теперь для этого им не придётся ездить в Октябрьский, как было в последние годы.

Проект создания комфортной городской среды в Белебее признан лучшим во всероссийском конкурсе. Он предусматривает модернизацию набережной городского пруда и парка «Поющие родники». Радий Хабиров проинспектировал освоение выделенных на эти цели 113 миллионов рублей. А вот в поселке Приютово работы по оживлению инфраструктуры только предстоят.

Уже со следующей недели к вам в Приютово будут приезжать отраслевые министры. Мы примем решение и утвердим программу. Каждый год до 2024 года будут у вас идти движение. Это я вам твёрдо обещаю. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Без внимания Главы республики не остались и обманутые дольщики жилого комплекса «Весна» города Октябрьского. Застройщик, сменив название, продолжает деятельность, а люди не могут справить новоселье с конца 2017 года.

Времена года меняются, проблема остаётся. Дольщиков волнует тот факт, что при недостроенных двух объектах по сути один и тот же застройщик успешно возводит новые многоквартирные дома. Например, вот эта пятиэтажка будет сдана уже в этом месяце.

На протяжении долгого времени руководство города и застройщик так и не нашли общего языка. Проект комплексного развития территории, включая создание необходимой инфраструктуры, не реализован. И хотя муниципалитет готов оказать содействие в привлечении финансов, директор фирмы не даёт никаких гарантий, что достроит дома. Между тем к словам дольщиков, которые предлагали решение проблемы и раньше, прислушались лишь в присутствии Радия Хабирова.

Вот в этом доме квартиры все распроданы практически, фирма прибыль получила. Она же должна рассчитаться на фактическое право аренды. Вот и всё, решение проблемы на поверхности. А на счёт личного поручительства, о чём нам говорили, если человек планирует всё это добросовестно исполнить, то, конечно, он поручится. Ильдар Кадыров, представитель дольщиков

– Вы как хотите, как то права качать или ...

– Мы не качаем права.

– Давайте так: мы сейчас не будем разбираться, вы собирайте в 10 часов в субботу, подъезжайте ко мне, называйте, кого надо. Я приглашу прокурора и Следственный комитет, и узким кругом решим. Либо мы там договариваемся, либо все пойдёт по-плохому.

– Хорошо.

– И пригласите вот молодого человека, чтобы он тоже был.

В следующем году город Октябрьский отметит свой 75-летний юбилей. На совещании в формате «Час главы» Радий Хабиров обсудил с мэром Алексеем Шмелёвым подготовку в празднованию. Глава Башкортостана также поинтересовался развитием транспортного сообщения, благоустройства территорий. А при реставрации Октябрьского музыкального колледжа Радий Хабиров поручил найти квалифицированных строителей. Учебное заведение открыто в 1969 году, и сегодня там занимаются 160 студентов. Здание уже обветшало и требует капитального ремонта фасада, кровли и внутренней отделки.