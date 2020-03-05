Фельдшеру из Уфы, помогавшей в массовом ДТП, присвоили почётное звание

Фельдшеру скорой медицинской помощи, которая стала в одночасье известной на всю республику, присвоили звание заслуженного работника здравоохранения Башкортостана. Разида Абдеева недавно своими действиями во время массового ДТП привлекла внимание Главы региона. А сегодня Радий Хабиров наградил женщину почетным званием.
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Пригласили на торжественный концерт, а вот почему ее место в первом ряду, так и не сказали. О том, что Разиде Абдеевой присвоили звание заслуженного работника здравоохранения, женщина узнает, лишь поднимаясь на сцену. А это те самые кадры массового ДТП на демском КПМ в конце февраля. Именно бригада Абдеевой не проехала мимо. Фельдшер скорой, первой пробиваясь через сугробы, бросилась на помощь пострадавшим. Но, к счастью, в тот день обошлось без жертв. А уже позже Глава республики поставил Разиду Абдееву в пример, какими должны быть все медицинские работники. Однако женщина себя героем не считает.
И таких преданных своему делу и ответственных женщин в зале Конгресс-холла «Торатау» собралось немало. В одном ряду – учителя и врачи, доярки и предприниматели, воспитательницы и артистки. С наступающим Международным женским днем представительниц прекрасного пола поздравляет Радий Хабиров.
«Вы олицетворяете милосердие и сострадание, терпение и такт», – отметил, обращаясь к собравшимся Радий Хабиров. Неслучайно больше всего женщин трудятся в сферах здравоохранения и социальной защиты, образования и культуры. Но среди приглашенных и те, кто выбрал профессию стоять на страже правопорядка.
Без внимания не остались в этот день и наши коллеги, работницы средств массовой информации. Ну а директор школы-студии телерадиоискусства ТРК «Башкортостан» Шаура Гильманова удостоилась почетной награды – ордена Салавата Юлаева
И дома, и на работе они стараются навести порядок во всём. Действуют, как строгие и требовательные мамы, проявляя при этом чуткость и заботу к людям. Этот торжественный прием накануне Международного женского дня – хорошая возможность хоть ненадолго забыть о ежедневных заботах и услышать в свой адрес теплые слова. Ведь все внимание только к ним.