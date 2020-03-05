Фельдшеру из Уфы, помогавшей в массовом ДТП, присвоили почётное звание

Фельдшеру скорой медицинской помощи, которая стала в одночасье известной на всю республику, присвоили звание заслуженного работника здравоохранения Башкортостана. Разида Абдеева недавно своими действиями во время массового ДТП привлекла внимание Главы региона. А сегодня Радий Хабиров наградил женщину почетным званием.

Пригласили на торжественный концерт, а вот почему ее место в первом ряду, так и не сказали. О том, что Разиде Абдеевой присвоили звание заслуженного работника здравоохранения, женщина узнает, лишь поднимаясь на сцену. А это те самые кадры массового ДТП на демском КПМ в конце февраля. Именно бригада Абдеевой не проехала мимо. Фельдшер скорой, первой пробиваясь через сугробы, бросилась на помощь пострадавшим. Но, к счастью, в тот день обошлось без жертв. А уже позже Глава республики поставил Разиду Абдееву в пример, какими должны быть все медицинские работники. Однако женщина себя героем не считает.

Это обычный день. Это обычная ситуация, которая бывает у всех в скорой помощи. Поэтому здесь ничего героического, вообще ничего не было. Ну, просто так совпало, наверное, что высветилось. А так это обычная наша работа, все по внутренней инструкции, как положено это. Разида Абдеева, фельдшер Дёмской станции скорой помощи

И таких преданных своему делу и ответственных женщин в зале Конгресс-холла «Торатау» собралось немало. В одном ряду – учителя и врачи, доярки и предприниматели, воспитательницы и артистки. С наступающим Международным женским днем представительниц прекрасного пола поздравляет Радий Хабиров.

Дорогие женщины! Всё, к чему вы прикасаетесь, любое дело, которому вы посвящаете себя, несет красоту, нежность и добро. Вы украшаете мир своей душевной щедростью и материнской заботой, вдохновляете нас на сильные мужские поступки, а мы, мужчины, в свою очередь постараемся быть достойными вас. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

«Вы олицетворяете милосердие и сострадание, терпение и такт», – отметил, обращаясь к собравшимся Радий Хабиров. Неслучайно больше всего женщин трудятся в сферах здравоохранения и социальной защиты, образования и культуры. Но среди приглашенных и те, кто выбрал профессию стоять на страже правопорядка.

Это очень приятно. Наверное, оценен где-то мой вклад, мои личностные качества. Ольга Глухова, начальник управления по работе с личным составом Управления МВД России по г. Уфе

Без внимания не остались в этот день и наши коллеги, работницы средств массовой информации. Ну а директор школы-студии телерадиоискусства ТРК «Башкортостан» Шаура Гильманова удостоилась почетной награды – ордена Салавата Юлаева

Я думаю, что это самая высшая награда республики. Это признание работы нашего телевидения и радио. Вот нашему радио 90 лет, ТВ – 60. Из них 45 я внутри. Шаура Гильманова, директор школы-студии телерадиоискусства ГУП ТРК «Башкортостан» РБ