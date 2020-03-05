В Уфе росгвардейцы рассказали о поисках ребенка, занявших 10 минут

В Уфе росгвардейцы за 10 минут нашли объявленного в розыск ребенка. В полицию обратилась испуганная мама: 7-летний сын не вернулся домой. Сообщение о пропаже мальчика с приметами ребенка сообщили экипажам вневедомственной охраны Росгвардии.
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Анис Мухаметшин и Рамис Гарипов в это время находились на маршруте. Сотрудники службы после получения сообщения от диспетчера отправились проверять места, где чаще всего гуляют дети. В какой-то момент решили пешком обойти местность. Мальчика, к счастью, обнаружили на школьном дворе. Говорит, не заметил, как стемнело. На поиски ребенка у росгвардейцев ушло всего 10 минут.