В Уфе росгвардейцы рассказали о поисках ребенка, занявших 10 минут

Пошел с нами, посидел в машине, пока сотрудники ОДН приехали с родителями. За срок службы это не первый раз, иногда раза 2-3 в год находим. Благодарят нас, но мы не для этого стараемся, а для того, чтоб было все спокойно на районе.

Анис Мухаметшин, заместитель командира взвода