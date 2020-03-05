В Уфе спасатели провели рейд «Осторожно, тонкий лед!»

В Уфе прошел рейд на реке Белой. Спасатели на берегу провели профилактические беседы с рыбаками. Они рассказали им о технике безопасности и о действиях в период ледостава.

Аварийно-спасательный катер скользит по снегу и скрывается за горизонтом. Машина на воздушной подушке доставляет спасателей к месту поисков на льду и воде. В кабине все необходимое для оказания первой помощи, но во время рейда она не понадобилась.

Увидев на горизонте спасателей, мужчины сворачивают удочки и спешат к берегу. Но вот цель сегодняшнего рейда не ловить нарушителей, а напомнить любителям зимней рыбалки о том, как себя вести на тонком льду. Опытные рыбаки рассказывают, что им приходилось спасать не только товарищей, но и тех, кто случайно провалился под лед.

Таких историй у каждого десятки, вот только о своих подвигах на камеру говорить не хотят. Во время рейда спасатели напомнили рыбакам о технике безопасности. Раздали буклеты и провели профилактические беседы. Всего же на берегах реки Белой мы встретили более 20 любителей зимней рыбалки. В основном мужчины делают лунки у берега.

По словам спасателей, культура зимней рыбалки в последние годы меняется, причем в лучшую сторону. Мужчины к выходу на лед относятся серьезно. Согреваются не горячительными напитками, а чаем из термоса и теплой одеждой. И случаев, когда кто-то проваливается под лед, становится меньше.

А это намеренный прыжок в воду. Спасатели показали, как можно выбраться в случае, если вы провалились под лед. Главное – не паниковать.