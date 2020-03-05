«Очередность практически исчезла»: под Уфой открылся детский сад на 260 мест

Дошкольное учреждение на 260 мест открылось в Уфимском районе, благодаря чему в селе Дмитриевка удалось полностью ликвидировать очередь детей до 3-х лет. Родители давно просили детский сад с ясельной группой, и 10 марта дошкольное учреждение примет первых малышей. Это один из ста объектов к юбилею республики.

Перерезание красной ленты – самый торжественный момент. И доверили его главным героям события. Эти малыши и станут первыми, кто пойдет в новый детский сад. Зухра Сайфутдинова больше 10 лет живет в Дмитриевке. Старшие дети уже школьники. Однако, садик ждали всей семьей – дома сидела самая младшая София.

В старом садике и детей много было. Тесно было. И воспитателям сложно. Тут все-таки группы по нормативам. Приветливые воспитатели. Нам все нравится. Зухра Сайфутдинова, жительница с. Дмитриевка

Двухлетняя София в первую очередь проинспектировала новые игрушки. Впервые они здесь без обозначения «от трёх лет». Погремушки, паззлы – всё для самых маленьких. В старом детском саду ясельных групп не было вовсе, сейчас их целых 5.

Жители несколько лет ждали нового садика. Здесь учреждения достаточно все возрастные. И школа, и дошкольные учреждения. Почти 300 ребятишек в очереди стояло. Появился замечательный садик, и очередность практически исчезла. Айбулат Хажин, министр образования и науки Республики Башкортостан

Детский сад на 260 мест – один из юбилейных объектов, построенных к столетию республики. Современное оборудование и красочный дизайн. Цветовая обстановка продумана: в коридоре краски яркие, в спальнях – приглушенные. Есть свой пищеблок – родители сегодня смогли попробовать блюда, которыми будут кормить детей.

Имеется спортивный зал, отдельно музыкальный зал. Кабинет психолога, кабинет логопеда. Ольга Харисова, заведующая детским садом с. Дмитриевка

В дошкольном учреждении есть отдельный медицинский блок, который включает в себя процедурный кабинет, кабинет медсестры, оборудованный так же, как педиатрический в любой поликлинике. Имеются также два изолятора. Здесь детки, которые, к примеру, плохо себя почувствовали, могут подождать родителей, при этом не заражая других детей.