«Учитель в деревне – это во!»: солдат из Башкирии после войны стал учителем истории

В Иглинском районе ветеран Великой Отечественной войны станцевал вальс в честь юбилея Победы. Телеканал БСТ продолжает рассказывать истории тех, кто приближал самый главный праздник в новейшей истории. И сегодня речь пойдет о 96-летнем Ахметзаки Сакаеве, который на фронте воевал не до победного 9 мая, а до окончания Второй мировой.

Его встречают на уроке как победителя: с почестями и аплодисментами. А он лишь скромно благодарит их за такое внимание. Капитан третьего ранга – единственный в Иглинском районе ветеран, который до сих пор проводит уроки памяти в краеведческом музее. Историк по образованию рассказывает студентам о событиях прошлого: не по учебнику, а по собственным воспоминаниям.

Китель ветерана – как наглядное пособие армейских наград. На груди – медали «За отвагу», «За победу над Японией», орден Отечественной войны II степени. Впрочем, это лишь малая часть.

Там все по книжке рассказывают, все, что они знают. А здесь сам человек видел войну, проходил, сам воевал. Живая история все-таки показывает много. Никита Пилок, студент училища

Служил Ахметзаки Сакаев на Тихоокеанском флоте. В качестве артиллериста всю Великую Отечественную сражался с японцами. И для него война закончилась не 9 мая, а 2 сентября, когда отмечали победу во Второй мировой. Спустя 75 лет 96-летний ветеран, включив старый патефон, показывает, как на палубе корабля они праздновали это событие.

Он был их ровесником, когда его вместе с отцом отправили на войну. Повестки принесли в один день, провожала и плакала вся деревня. Однако в Уфе дороги навсегда разошлись. Служили на разных фронтах. Ахметзаки Сакаев участвовал в освобождении Кореи и Китая, за что даже получил благодарность от самого Сталина. Ему прочили хорошую военную карьеру, но он оставил флот. После демобилизации в 1950-м всю жизнь проработал учителем истории.

Я сначала поступил в Магнитогорский металлургический техникум. А потом смотрю: не идет, не хочется. И я увидел, что учитель в деревне – это во! И я пошел. Ахметзаки Сакаев, ветеран Великой Отечественной войны

Ветеран Великой Отечественной и сейчас ведет активный образ жизни. Ежедневно в его распорядке дня – прогулка и утренняя зарядка. Ну а главным достижением считает свою семью: Ахметзаки Сакаев воспитал 5 своих детей. Это не считая сотни тех, кто вырос на его рассказах в школе.