В Башкирии прошли соревнования по плаванию «Веселый дельфин»

Вплавь за медалями. Республиканские соревнования по плаванию «Веселый дельфин» проходят в Салавате. В борьбу за награды на различных дистанциях вступили юноши и девушки.
горячие новости
На старт вышли 218 участников, которые представляют 18 команд со всей республики. По итогам состязаний будет сформирована сборная Башкортостана, которая будет защищать честь региона на аналогичных соревнованиях федерального уровня. Они пройдут в апреле в Санкт-Петербурге. Помимо отбора, каждый из спортсменов преследует свою цель.