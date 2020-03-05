В Башкирии прошли соревнования по плаванию «Веселый дельфин»

Вплавь за медалями. Республиканские соревнования  по плаванию «Веселый дельфин» проходят в Салавате. В борьбу за награды на различных дистанциях вступили юноши и девушки.

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На старт вышли 218 участников, которые представляют 18 команд со всей республики. По итогам состязаний будет сформирована сборная Башкортостана, которая будет защищать честь региона на аналогичных соревнованиях федерального уровня. Они пройдут в апреле в Санкт-Петербурге.  Помимо отбора, каждый из спортсменов преследует свою цель.

Я хочу попробовать выполнить первый взрослый разряд. Моя цель – всех победить.

Арина Степанцова, участница соревнований 