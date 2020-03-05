«Сбил и уехал»: жители Башкирии спасли истекающую кровью собаку

Жители Башкирии в очередной раз стали свидетелями жестокого обращения с животными. На этот раз ЧП произошло в Стерлитамаке. Прямо напротив одной из школ местный житель задавил собаку и исчез.
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Накануне в Стерлитамаке горожане нашли около школы № 3 на асфальте собаку. Животное лежало на улице Мира рядом с проезжей частью. Собака хрипела и буквально захлебывалась кровью. Рядом по удачному стечению обстоятельств в этот момент проезжали местные зоозащитники.
Волонтеры очень хотят спасти собаку. Выходить животное - задача недешевая. Пса оставят в клинике, один день передержки стоит 200 рублей. Операция, которая пройдет только в понедельник, обойдется в 9000 рублей.
Самое печальное, что в пост о сборе средств на операцию уже умудрились прийти мошенники. Неизвестный человек с "левой" страницы оставил реквизиты карты, на которую жители города стали перечислять свои средства.
Если вы хотите помочь собаке, спишитесь с Александрой Гвиндазе в личных сообщениях ВКонтакте.