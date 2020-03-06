Какие профессии в России будут считаться ненужными

Отмирает целый ряд профессий. Скоро профессия бухгалтера будет не то что не нужна, количество их будет сокращаться. Говорят, что Россия — страна охранников. Куда ни войдешь — везде работают охранные агентства. Для чего? Для обеспечения безопасности. Сейчас есть целые системы — пожалуйста: мониторинг, камеры и так далее. Вместо пяти охранников можно иметь одного

Антон Силуанов, министр финансов РФ