Какие профессии в России будут считаться ненужными

Министр финансов России назвал профессии, которые не будут востребованы в будущем. К таким от отнес профессии охранника и бухгалтера. Современные технологии вполне могут заменить человека на его рабочем месте.

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Антон Силуанов, министр финансов РФ, отметил, что в наше время отмирает ряд профессий. По его словам, скоро в стране будут сокращаться бухгалтера и охранники. Министр подчеркнул, что многие называют Россию страной охранников. Несколько охранников вполне можно заменить одним – в этом поможет современная технология.

Отмирает целый ряд профессий. Скоро профессия бухгалтера будет не то что не нужна, количество их будет сокращаться. Говорят, что Россия — страна охранников. Куда ни войдешь — везде работают охранные агентства. Для чего? Для обеспечения безопасности. Сейчас есть целые системы — пожалуйста: мониторинг, камеры и так далее. Вместо пяти охранников можно иметь одного

Антон Силуанов, министр финансов РФ 

Многие жители считают, что появление новых технологий стало угрожать некоторым профессиям. Силуанов отметил, что у этого явления есть положительная сторона, ведь современные технологии  создают новые возможности. Если исчезнуть некоторые профессии, появится потребность в новых. Например, уже сейчас стоит приглядеться к таким профессиям, как инженер виртуальной реальности, робототехник, биотехнолог.