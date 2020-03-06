Житель Башкирии погиб в страшном пожаре у себя дома

Около 23:10 на пульт диспетчера МЧС поступило сообщение о возгорании дома по улице Центральной. Тушить пожар приехали не только сотрудники службы спасения, но и добровольческие отряды соседних поселков: Верхнеянактаево, Кунтугушевского и Нижнекарышевского сельсоветов. Локализовать пожар в бревенчатом доме удалось уже к 23:40.