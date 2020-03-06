Житель Башкирии погиб в страшном пожаре у себя дома

Вчера, 5 марта, поздним вечером в Балтачевском районе произошло страшное ЧП. В селе Нижнеянактаево охватило огнем жилой частный дом. На место происшествия оперативно прибыли службы спасения.
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Около 23:10 на пульт диспетчера МЧС поступило сообщение о возгорании дома по улице Центральной. Тушить пожар приехали не только сотрудники службы спасения, но и добровольческие отряды соседних поселков: Верхнеянактаево, Кунтугушевского и Нижнекарышевского сельсоветов. Локализовать пожар в бревенчатом доме удалось уже к 23:40.
Через 15 минут открытое горение полностью ликвидировали. Однако спасателей ждала страшная находка — в сгоревшем доме было найдено тело 57-летнего мужчины. Что же послужило причиной страшного события, предстоит выяснить дознавателю МЧС.
Фото: МЧС по РБ.